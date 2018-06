Governo admite 'confusão' e divulga nova tabela do frete nesta 5ª

A formulação da tabela fez parte do acordo do governo com caminhoneiros para encerrar greve da categoria, que durou 11 dias e gerou uma crise no abastecimento em todo o país.Assegurou, no entanto, que essa adequação da tabela não trouxe descontentamento aos caminhoneiros porque "o governo está cumprindo o que foi acordado". O ministro informou, ainda, que também conversou com o pessoal do agronegócio e que o setor também será contemplado com a nova tabela.De acordo com o ministro, a primeira tabela elaborada pela ANTT foi feita com base em apenas um tipo de caminhão. Isso fez com que o custo fixo do frete fosse diluído em um menor número de eixos do veículo e, dessa forma, elevasse o preço dos transportes. A nova publicação vai contemplar todos os tipos de caminhão."O preço vai ser modificado. Quando dilui o custo fixo num caminhão que tem mais eixos, você vai realmente diminuir o preço por eixo nessa carga", disse o ministro.Pela tabela atual da ANTT, os preços para o frete variam de R$ 0,57 a R$ 2,10 por quilômetro por eixo do caminhão – os valores caem conforme aumentam as distâncias percorridas e variam conforme o tipo de carga (geral, a granel, frigorificada, perigosa e neogranel).

"É um detalhamento para contemplar diversos tipos de frete e caminhão, que precisam ser detalhados".



Segundo o ministro, "na semana que vem ANTT publica o chamamento para audiência pública para construir uma tabela ouvindo todos os setores, o produtivo, o de transporte, para construir tabela com todos os requisitos necessários".



Nesta quarta, empresários da indústria e do agronegócio ameaçaram ir à Justiça para impedir o tabelamento do frete. Segundo a Fiesp (federação das indústrias de São Paulo), os produtos finais ao consumidor podem ficar até 150% mais caros com os preços do frete definidos por tabela. Os ruralistas falaram em custos dobrados com o tabelamento.



Após encontro no Planalto nesta quarta, o líder do grupo de caminhoneiros autônomos, Diumar Bueno, presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), disse que o governo não falou à categoria que pretendia reduzir os valores mínimos da tabela de frete. Ele falou que haveria um "aperfeiçoamento".