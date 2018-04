Google é a marca mais influente no Brasil

Lista elaborada pelo Instituto Ipsos é dominada por empresas de tecnologia; Havaianas é a única brasileira

O Google ocupa em 2018, pelo terceiro ano consecutivo, o ranking das dez marcas com as quais os consumidores brasileiros mais se identificam e que mais influenciam em seu cotidiano e em seus comportamentos, realizado pelo Instituto Ipsos.



O motor de busca é seguido de mais cinco empresas de tecnologia, respectivamente Facebook, Samsung, Microsoft, Youtube e Netflix. Em sétimo lugar está a Nestlé, do setor de alimentos, assim como a 10ª Danone. Em oitavo, está a Mastercard e em nono a Havaianas–a única brasileira da lista.



A pesquisa abrange 57 itens com a finalidade de mensurar o poder de impacto das marcas nas pessoas. Os cinco pontos chaves são liderança e inovação, confiança, presença e responsabilidade social.



O trabalho de campo começou no dia 22 de janeiro e foi finalizado em 2 de fevereiro. Foram ouvidas mil pessoas por meio de um painel na internet. "Influência é um poder intangível que faz as marcas provocarem mudanças em comportamentos, ações ou opiniões. As marcas mais influentes são importantes porque os consumidores se identificam com elas e estabelecem uma relação emocional. Eles não poderiam imaginar suas vidas sem elas", disse, em comunicado, Marcos Calliari, presidente do Ipsos.



Sobre ter apenas uma empresa brasileira nas dez mais, Steve Levy, diretor de operações da Ipsos Canadá e idealizador do estudo, disse que é normal. No Canadá e na Itália, não há nenhuma companhia local, por exemplo.