GM vai criar 700 vagas em fábrica de SUVs nos EUA

Novos postos serão adicionados a fábrica no Tennessee, que faz SUVs – que representam 48,5% do mercado de varejo dos EUA

A General Motors informou nesta quarta-feira (25) que planeja criar 700 novos empregos em setembro para impulsionar a produção de seus populares veículos utilitários esportivos e modelos para exportação para a Austrália e a Nova Zelândia.



A decisão foi anunciada menos de duas semanas depois de a empresa divulgar o corte de cerca de 1.500 vagas em outra fábrica de carros pequenos, que têm uma demanda cada vez menor.



Os novos postos de trabalho serão adicionados à fábrica de Spring Hill, no Tennessee, que faz os SUVs, que representam 48,5% do mercado de varejo dos EUA.



A gigante automobilística americana vai adicionar um terceiro turno na fábrica "como resultado do aumento da demanda do mercado pelos crossovers GMC Acadia e Cadillac XT5", disse Dayna Hart, porta-voz da GM, em um e-mail à AFP.



"Em toda a indústria, os clientes estão cada vez mais comprando crossovers, caminhões e SUVs em vez de sedãs".



O GMC Acadia e o Cadillac XT5 continuam a mostrar um forte desempenho no segmento crossover, altamente competitivo.



Os cortes de empregos anunciados no início deste mês ocorreram nas instalações de Lordstown, Ohio, que atualmente fabricam sedãs compactos.