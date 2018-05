Gasolina inicia maio no maior preço desde início dos reajustes diários

Petrobras anunciou reajuste de 1,31% no combustível a partir deste terça-feira (1º)

Os preços da gasolina praticados pela Petrobras nas refinarias começarão maio no maior patamar desde que a companhia passou a praticar reajustes diários nas cotações, em julho do ano passado, à medida que os preços do combustível e do petróleo permanecem firmes no mercado internacional.



A petroleira elevará o valor da gasolina nas refinarias em 1,31% a partir desta terça-feira (1º), para R$ 1,8072 por litro. Desde julho, o derivado acumula alta de mais de 30%.



A estatal vem repassando as altas registradas pelo preço do petróleo no mercado internacional, em meio à demanda firme e ao corte de oferta de petróleo liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).



Já o preço do diesel ficarpá mais barato nas refinarias em 1,1%, para R$ 2,0877 a partir deste terça.