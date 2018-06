Gasolina chegou a R$ 10,56 na greve, diz pesquisa

Levantamento constatou uma variação de preços no combustível de 173% entre os dias 18 e 30 de maio

Durante a greve dos caminhoneiros, que começou no dia 21 de maio e causou problemas de abastecimento no país, o litro da gasolina comum (A) chegou a custar R$ 10,56.



A constatação é de um levantamento feito pela ValeCard, especializada em gestão de frotas, realizado de 18 a 30 de maio. De acordo com a empresa – que pesquisou estabelecimentos credenciados em diferentes Estados do país –, naquele período, o combustível foi vendido entre R$ 3,87 e R$ 10,56, o litro, um diferença de 173%.



O etanol, segundo a empresa, também teve grande variação de preços: entre R$ 2,58 e R$ 5,97, o litro. Neste caso, a variação atingiu 131%.



Na sexta-feira (1), o preço da gasolina comum já estava mais barata e foi encontrada entre R$ 3,80 e R$ 6,96 o litro – uma oscilação de 83%. No caso do etanol, a variação de preço é menor, mas ainda alta: 61%, tendo sido encontrado entre os valores de R$ 2,99 a R$ 4,80 o litro.