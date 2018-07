Gasolina cai mais neste sábado e custará menos que o diesel

A Petrobras vai reduzir em 1,75% o preço da gasolina comercializada nas refinarias, na segunda queda seguida. A partir deste sábado (14), o preço médio do litro da gasolina A sem tributo será de R$ 1,9970 por litro–

a última vez que seu preço esteve abaixo de R$ 2 foi em 4 de julho.

A redução se segue a uma baixa nos últimos dias nas referências internacionais do petróleo, um dos parâmetros utilizados pela companhia na sua política de reajustes quase diários.

Com o corte, o preço da gasolina também volta a ficar abaixo dos R$ 2,0316 por litro do diesel, que estão "congelados" desde o início de junho graças a um subsídio do governo, justamente para evitar oscilações maiores.

Tal subvenção foi criada após a greve dos caminhoneiros, em maio, que reclamavam da forte alta nas cotações do diesel, o combustível mais consumido no país.