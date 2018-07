Fundador do Facebook vira o 3º mais rico do mundo

Mark Zuckerberg ultrapassa Warren Buffett e, pela primeira vez na história, o top3 é ocupado por pessoas ligadas à tecnologia

Mark Zuckerberg, fundador e presidente executivo do Facebook, ultrapassou o investidor Warren Buffett e se tornou o terceiro homem mais rico do mundo, de acordo com a lista de bilionários da Bloomberg.



De acordo com os dados da publicação, Zuckerberg tem uma fortuna acumulada de US$ 81,6 bilhões, contra uma fortuna de US$ 81,2 bilhões de Buffett.

De acordo com a Bloomberg, o aumento na fortuna de Zuckerberg se deu graças à valorização dos papéis da sua companhia nos últimos dias.



A troca de lugares reflete um cenário importante. Pela primeira vez na história, os três primeiros na lista têm sua fortuna construída graças a negócios na área de tecnologia.





O primeiro colocado do índice é Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon. Ele tem fortuna estimada em US$ 142 bilhões. Bezos é tão rico que, para ele, gastar US$ 95 mil tem o custo simbólico do gasto de apenas US$ 1 para um cidadão comum.

O segundo colocado é Bill Gates, que cofundou a Microsoft e fez sua fortuna dentro da empresa. Gates tem, de acordo com a Bloomberg, US$ 94,2 bilhões acumulados.

Com isso, o primeiro bilionário a aparecer no ranking sem fortuna construída por conta de uma empresa de tecnologia é Warren Buffett, que tem atuação em diversas áreas. Abaixo dele está Amancio Ortega, com fortuna de US$ 76,1 bilhões. Ortega, empresário espanhol, é fundador da Zara.