Funcionários dos Correios podem entrar em greve

Categoria pleita reajuste salarial de 5% e mais R$ 300 de aumento

Os trabalhadores dos Correios podem entrar em greve em todo o país a partir das 22h da próxima terça-feira (7), segundo federações ligadas à categoria.



O motivo é a falta de acordo entre os profissionais e a empresa para fechar a convenção coletiva deste ano.



Dentre as principais reivindicações dos funcionários da estatal estão reajuste salarial de 5%, mais R$ 300 de aumento. Eles também querem manter o plano de saúde como está e ainda incluir sete exames obrigatórios.



Segundo Douglas Melo, diretor de comunicação da Findect (federação dos trabalhadores e trabalhadoras) e do sindicato de São Paulo, até o momento, a empresa não apresentou nem ao menos a reposição da inflação para os salários.



De acordo com ele, a proposta dos Correios é dar um reajuste que corresponde a 60% do que foi pedido pelos funcionários, que tem como base o IPCA.



Em nota, os Correios disseram que "ainda estão em negociação com as representações sindicais".





*Com agências