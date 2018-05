Funcionários da Receita Federal vão parar na semana que vem

Analistas-tributários da Receita Federal encerraram nesta quinta-feira (10) mais uma rodada de paralisação nacional. O movimento começou na terça (8) e se estendeu até esta quinta-feira. Segundo o Sindireceita, a paralisação se repetirá na semana que vem, de terça (15) a quinta-feira (17).

Desde o início de março, os trabalhadores realizam paralisações semanais pelo cumprimento dos termos do acordo salarial da categoria, assinado em março de 2016 e pelo cumprimento da Lei 13.464/2017, que reestruturou a remuneração dos servidores da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil.

De acordo com o Sindireceita, a greve também é pela regulamentação do chamado Bônus de Eficiência, que conferirá uma gratificaçã extra, de acordo com o desempenho do funcionário.



A categoria também é contra medidas que, de acordo com a entidade, podem enfraquecer o funcionamento da Receita, como a falta de definição em relação às progressões e promoções dos analistas; a mudança no regime de plantão; e a morosidade do pagamento de adicionais noturno, de insalubridade e periculosidade.

Inicialmente, os trabalhadores cruzaram os braços um dia por semana. Nesta semana, foram três dias parados. Para a semana que vem, os trabalhadores aprovaram uma paralisação também de três dias. O sindicato ainda não tem os números de adesões.