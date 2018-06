Funcionários da Eletrobras anunciam greve e pedem saída de presidente

Após caminhoneiros e petroleiros, categoria diz que vai parar a partir de segunda (11) por 72 horas contra a privatização da empresa

Depois dos caminhoneiros e petroleiros, os empregados da Eletrobras anunciaram uma greve de 72 horas a partir da próxima segund-feira (11) contra a privatização da empresa.



O Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) da base Rio fará um ato unificado na porta da sede da Eletrobrás, às 12h, no primeiro dia de greve, reunindo funcionários de Furnas, Eletronuclear, Cepel e da holding Eletrobras.



A paralisação dos eletricitários começará no início da madrugada de segunda (11) e vai até a meia-noite de quarta (13). A categoria diz que a prestação de serviços essenciais será mantida.



Além da suspensão do processo de privatização da companhia, o protesto pede a saída do presidente Wilson Ferreira Jr. Com o bordão "Fora Pinto" nos cartazes que estão sendo preparados para a greve, a categoria espera que o executivo seja afastado por estar tomando atitudes que vão contra o interesse da companhia e depreciando a imagem da mesma junto à sociedade.



"Desde que assumiu o cargo, Wilson está implementando uma reestruturação que vem atingindo direitos adquiridos pelos trabalhadores, além de diminuir a capacidade de atuação das empresas [da Eletrobras] frente a seus concorrentes", disse em nota o diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, Wellington Diniz.



A privatização da Eletrobras foi proposta pelo governo em 2017, alegando que a estatal precisa de injeção de capital para poder investir.



A proposta, porém, enfrenta dificuldades no Congresso e o mercado já não espera que a operação de aumento de capital seja concluída ainda no governo de Michel Temer (MDB).



A categoria briga também pelo dissídio coletivo de trabalho que venceu em maio. A proposta da empresa é de recompor apenas 70% do INPC índice de inflação) e incluir uma cláusula no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) que dá poderes à companhia para alterar benefícios como o plano de saúde, o que está sendo rejeitado pelos empregados.