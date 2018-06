Frutas e hortaliças ficam até 90% mais caras com greve dos caminhoneiros

O preço das hortaliças e frutas mais consumidas pelos brasileiros ficaram até 90% mais caras no mês de maio em função da greve dos caminhoneiros

, segundo o sexto Boletim Hortigranjeiro, divulgado nesta terça-feira (19) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).



O problema de abastecimento fez com que os consumidores sofressem com a baixa oferta de produtos hortigranjeiros na sua mesa e altas de valores para compra.



O estudo foi realizado nas Centrais de Abastecimento localizadas em São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, Vitória/ES, Goiânia/GO e Recife/PE que, juntas, comercializam grande parte dos hortigranjeiros consumidos pela população brasileira.

Para as cinco principais hortaliças destacadas pelos técnicos – alface, batata, cebola, cenoura e tomate – houve variações de preços no mercado. A alface na Ceasa Rio de Janeiro, por exemplo, teve um aumento de 32,65%, enquanto em São Paulo, ela barateou 29,89%.



Já o tomate, na Ceasa Pernambuco, deu salto de 90,58%; já em Vitória, o item ficou 21,59% mais barato, na média.



Na Ceagesp, em São Paulo, no começo de maio os preços estavam no patamar de R$ 3,80/kg, mas quase que dobraram durante a greve e após o término da mesma eles voltaram aos patamares anteriores, diz a Conab, em nota.



A batata e a cebola encareceram nos seis locais pesquisados. No Recife, o aumento da batata foi o maior, de 66,71%; no Rio, de 55,87% e em São Paulo, de 23,94%.



Em Belo Horizonte, a alta da cebola atingiu 31,57%, no Rio, ela ficou 16,19% mais cara, em São Paulo, alta de 24,28%, e no Recife (24,56%).

Houve reduções de preços também na couve-flor (38%) berinjela (21%), jiló e pimentão (20%), agrião (17%), além de chuchu, alcachofra e cará (15%).

O motivo da redução, segundo o estudo, está associado à necessidade de comercialização urgente do produto sob pena de perda. Por isso, os preços foram praticados no mesmo ou em menor nível que antes.



Melhora para os próximos meses

De acordo com a análise do boletim, a tendência é que a situação melhore nos próximos meses, com a entrada da safra de inverno das hortaliças como tomate, cenoura e alface, e a regularização do abastecimento do mercado das laranjas.



No início do próximo mês, o mercado citrícola já começa a se normalizar com a demanda firme nas áreas de produção para regularizar o abastecimento da fruta.

No caso da cenoura, ela registrou aumentos de 28,86% no mês em Recife e quedas de 16,26% no Rio e de 7,79% em Belo Horizonte.Entre os cinco principais tipos de frutas pesquisados (banana, laranja, maçã, mamão e melancia), que também sofreram influência negativa pela falta de transporte no período, a vilã foi a melancia. Ela foi campeã no quesito de elevação de preços, com aumento na Ceasa/ES (75%), na Ceasa/Minas (60%), Ceasa/RJ (33%), Ceasa/GO (30%), Ceagesp (19%) e Ceasa/PE (7%).Já banana, laranja e mamão apresentaram reduções de preços. O destaque foi o mamão, que registrou percentuais de redução de preços em todas as Ceasas, com exceção de Pernambuco, onde teve aumento de 8,61%.