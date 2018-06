Frigoríficos retomam atividades, mas só se estabilizam em 60 dias

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) estima um prejuízo de R$3 bilhões com as paralisações

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirmou que ao longo da sexta-feira (1) pelo menos 193 unidades frigoríficas voltaram à atividade. Os estabelecimentos ficaram paralisados devido a greve dos caminhoneiros, com a suspensão de abate e processamento.



"A expectativa é que, até a próxima semana, todas as agroindústrias produtoras e processadoras da avicultura e da suinocultura restabeleçam as atividades", afirma a associação em nota. Contudo, a normalização dos serviços está estimada para ocorrer dentro de dois meses.



"A retomada acontecerá de forma gradativa. O setor espera que a produção recupere os padrões normais em 60 dias, para garantir a preservação da qualidade dos produtos que chegam ao consumidor", informa a ABPA.



A expectativa é de que as agroindústrias realizem nos próximos dias pesquisas para avaliar os prejuízos durante o período da greve. São estimados cerca de R$3 bilhões em perdas na comercialização no mercado interno, animal mortos, custos logísticos, perdas de contrato na exportação e outros.



O bloqueio nas estradas impediu a chegada de ração aos estabelecimentos. Em uma semana de greve, a associação contabilizava quase 70 milhões de aves mortas, o que representa volumes próximos de 120 mil toneladas de carne de frango e de carne suína deixaram de ser exportados.