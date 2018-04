Fraqueza da economia já afeta arrecadação, diz Receita

Secretário afirma que, apesar dos números positivos em março, arrefecimento já acendeu alerta no órgão

O desaquecimento da economia já afeta os números de arrecadação de impostos, segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias. Os valores de março foram positivos e a arrecadação cresceu quase 4% incluindo os efeitos não recorentes. Mas os números acenderam um alerta no órgão.



Segundo Malaquias, houve uma "mudança de patamar" no ritmo de crescimento econômico do país que se refletiu no recolhimento total no mês de março. Com alta menor da economia, lucros das empresas tendem a subir menos e o ganho dos trabalhadores também. Também há um recuo no consumo. Esse cenário afeta a arrecadação de impostos sobre o consumo, lucros e rendimentos em geral.



Apesar disso, Malaquias afirmou que seria "prematuro" avaliar se os números do mês são pontuais ou representam uma tendência para o ano. Ele ainda deixou em aberto a possibilidade de rever projeções.



Malaquias afirmou que o resultado da arrecadação de março foi determinado principalmente pelo desempenho da atividade econômica–embora em ritmo menor– e efeitos não recorrentes – como parcelamentos especiais e maior tributação de PIS/Cofins sobre combustíveis – além de ações especiais da Receita.



Malaquias avalia que, mesmo desconsiderando efeito não recorrentes, há crescimento de 2,16% na receita total – para R$ 100,48 bilhões no mês. Para ele, isso demonstra "aderência" da arrecadação ao desempenho da atividade econômica.



No total, a arrecadação em março somou R$ 105,65 bilhões, um aumento real (já descontada a inflação) de 3,95% ante março de 2017.



Vários indicadores mostram retomada lenta da economia neste início de 2018. De acordos com os dados mais recentes, de fevereiro, o varejo teve queda de 0,2% nas vendas e os serviços avançaram pouco, apenas 0,1%.



*Com agências