Fragmentação política já preocupa o mercado

Há receio de que o excesso de candidatos de centro à Presidência reduza as chances de um nome pró-reformas

A fragmentação do quadro eleitoral já começou a preocupar o mercado financeiro. A falta de um candidato forte do centro liberal às eleições presidenciais traz mais incertezas aos investidores do que a capacidade do ex-presidente Lula, agora preso, de transferir votos a um concorrente não alinhado às reformas iniciadas pelo governo Temer, segundo analistas.



O receio é que a briga no centro, em meio ao excesso de candidatos, dilua as chances de um nome pró-reformista.



"O que acontece agora é que, além de termos um cenário externo mais nebuloso, o tempo passa, a eleição está mais perto, o período de desincompatibilidade do governo está chegando e não vimos o centro se juntando em torno de um candidato único, com força e bem posicionado", disse Dan Kawa, responsável pela área multimercados da Icatu Vanguarda.



Na avaliação do Commmerbank, "o cenário político continua caótico". "Com a saída de Lula, que liderava as pesquisas, as eleições estão mais abertas do que nunca. E o segundo colocado na intenção de votos, Jair Bolsonaro, "não seria realmente uma alternativa do ponto de vista do mercado financeiro", acrescentou nota do banco.



Para Kawa, não há um candidato de centro com capacidade de aglutinar partidos em torno dele.



A ideia é compartilhada por Ronaldo Patah, estrategista do UBS Wealth Management.

"O pior cenário eleitoral é justamente não haver um candidato moderado de centro. A radicalização na Presidência ia ser ruim, ia produzir reformas não tão boas. É importante alguém que pondere, que pese prós e contras e chegue a um resultado consensual", diz Patah.



Para Marcos Mollica, sócio-gestor da Rosenberg Investimentos, a falta de previsibilidade sobre o quadro eleitoral deixa o investidor estrangeiro reticente em relação ao Brasil.



"Qualquer cenário é possível. Vamos entrar em um período mais volátil", considera Mollica. O xadrez eleitoral ganha ainda mais importância porque os mercados já não contam com o suporte do ambiente internacional, cada vez mais adverso por causa dos riscos de uma guerra comercial entre China e EUA.



*Com agências