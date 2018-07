FMI alerta que economia dos EUA é vulnerável ante guerra comercial

A economia dos Estados Unidos está particularmente exposta aos efeitos de uma guerra comercial, que não se limitará apenas a um impacto sobre o PIB - alertou nesta quarta-feira (18) a diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Christine Lagarde.



"Apesar de todos os países ficarem pior em um conflito comercial, a economia dos Estados Unidos será especialmente vulnerável, porque muito de seu comércio global ficará sujeito a medidas de reciprocidade. E o PIB não será o único custo", destacou Lagarde em seu blog.





