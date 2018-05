Fintech diz que 600 mil clientes não serão afetados pela quebra do Banco Neon

antigo Pottencial)

de que a instituição teria usado dinheiro de clientes de forma irregular. A fintech, que oferece contas digitais gratuitas e que se apresentava como Banco Neon, na verdade, se chama Neon Pagamentos.

O banco digital disse que o Neon liquidado era apenas um parceiro, que se arrepende de ter adotado o mesmo nome e que seus 600 mil clientes não serão afetados pela quebra do banco.