Feriados em maio devem injetar R$ 9 bilhões na economia

Dia do Trabalhador e Corpus Christi devem resultar em 4,5 milhões de viagens pelo Brasil, estima o Ministério do Turismo

Os feriados prolongados do Dia do Trabalhador (01) e de Corpus Christi (31), em maio, devem injetar R$ 9 bilhões na economia brasileira, resultado das cerca de 4,5 milhões de viagens no período.



O levantamento do Ministério do Turismo, feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), prevê que este será o mês mais lucrativo em viagens (levando em consideração os outros feriados após maio).

O estudo analisou a hipótese das folgas durarem, cada uma, quatro dias, levando em conta que o Dia do Trabalhador cairá na terça-feira (1) e Corpus Christi será celebrado na quinta-feira (31).



Ainda segundo o estudo, maio será o mês com mais feriados escolhidos para viajar, ultrapassando as 3,7 mil viagens que serão feitas em novembro (Finados e Proclamação da República). A folga prolongada que terá maior impacto neste ano será em Corpus Christi, com previsão de 2,4 milhões de viagens realizadas.

"Feriados prolongados são uma maneira de fazer com que o turista viaje mais e conheça diferentes destinos brasileiros, favorecendo a economia local. O valor que será arrecadado comprova que as datas devem ser aproveitadas para ampliar o faturamento no turismo e impactar outras áreas de comércio como transportes e alimentação", diz o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz.

A arquiteta Raquel Maciel, 24, é uma das brasileiras que vai aproveitar a folga prolongada para passear pelo país. No Dia do Trabalhador, próxima terça, a brasiliense vai comemorar a data no Rio de Janeiro (RJ), segundo nota do ministério.