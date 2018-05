Feirão da Caixa: veja 10 dicas para fechar um bom negócio

A 14ª edição do Feirão da Casa Própria da Caixa, que será realizado em 15 cidades até o dia 27 deste mês, terá início nesta sexta-feira (4).

No primeiro final de semana, o evento ocorrerá nas cidades de Porto Alegre, Salvador e São Paulo, e no período de 18 a 20 de maio, nas cidades de Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, São Luís e Uberlândia. No fim de semana seguinte, de 25 a 27 de maio, o feirão encerra seu calendário com atividades em Brasília, Belém, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza e Recife.

Mas antes de realizar o sonho da compra da casa própria é preciso tomar alguns cuidados, segundo especialistas.



Para o advogado Arthur Ongaro, do escritório Corrêa, Ongaro, Sano Advogados Associados, antes da compra, além da análise que envolve a localização do imóvel, estado de conservação, infraestrutura da região, valor do bem e disponibilidade de recursos financeiros, uma das questões mais importantes é em relação à documentação necessária para a efetivação de uma transação segura, ou seja, uma avaliação jurídica detalhada do vendedor e do próprio imóvel.



O consumidor também deve observar atentamente as cláusulas contratuais, em especial as que estabelecem as condições de pagamento, ocupação, demandas judiciais existentes e débitos relativos ao imóvel.



"Tudo isso deve ser muito bem analisado para se ter uma boa compra pois, na ausência dessas informações, o consumidor pode acabar adquirindo um problema", disse Ongaro.



Dicas para uma boa compra



1) Faça uma pesquisa na internet: pesquise antes os preços que as construtoras praticavam antes do feirão. A internet é uma ótima ferramenta. É possível encontrar anúncios de imobiliárias ou corretores de alguns meses atrás, muito importante para fugir das falsas ofertas



2) Vá com calma: não se empolgue no primeiro estande que entrar. Visite vários e compare as condições, o tipo de produto e analise o custo-benefício



3) Analise seu orçamento: avalie seu orçamento de forma bastante conservadora e lembre-se que a prestação não pode comprometer mais de 30% da renda familiar



4) Atenção aos custos: na compra de um imóvel, é preciso arcar com outros custos, que não aceitam parcelamento. Reserve de 5% a 8% do valor do imóvel para taxas de registro em cartório, imposto de transferência, pagamento da vistoria e custos de mudança.



5) Financiamento é uma opção: apesar de muita gente estar preocupada com os juros do financiamento, ele ainda pode ser uma forma importante de viabilizar uma boa compra. Com a portabilidade do crédito imobiliário é possível trocar de banco no futuro quando as taxas caírem



6) Leve em conta IPTU e valor de condomínio: pergunte aos incorporadores o valor estimado do condomínio, mesmo que o prédio ainda esteja em obra, para você poder calcular seus gastos. Uma boa infraestrutura de lazer representa mais custos. Também questione sobre o imposto a pagar à prefeitura.



7) Confira histórico da construtora: Pesquise sobre se a construtora costuma entregar o imóvel no prazo e se há queixas contra ela nos órgãos de defesa do consumidor.



8) Nos usados, redobre a atenção: questione se o imóvel está livre ou tem locatário. Vários imóveis que a Caixa retoma de inadimplentes estão à venda no evento. Se tiver, esqueça a unidade, pois costuma ser díficil desocupar o imóvel. Também veja se há dívidas não pagas. Peça a matrícula atualizada no Registro de Imóveis, certidão negativa de dívida de condomínio e certidão negativa de IPTU.



9) Volte para casa antes de fechar o negócio: Mesmo que o imóvel pareça ser perfeito, com taxas e prazos super acessíveis, vá para casa, reflita sobre o negócio e pesquise para saber se está, de fato, fazendo uma compra segura e com o melhor custo benefício



10) Reúna a documentação: Junte toda a documentação referente à negociação do imóvel. Elas deverão compor um dossiê sobre o processo de compra e venda do imóvel.