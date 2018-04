Fazer sesta no porão de um avião será possível em breve

Airbus fecha parceria com a Zodiac Aerospac, para criar espaços nos porões das aeronaves em que os passageiros possam trabalhar ou dormir

A fabricante europeia Airbus anunciou acordo com a Zodiac Aerospace, que produz cabines de aviões, para adaptar porões das aeronaves para montagem de salas e quartos em que os passageiros possam trabalhar em mesas ou descansar e dormir em camas.



Segundo o chefe do programa de cabines e compartimentos de cargas da Airbus, Geoff Pinner, os primeiros módulos serão desenvolvidos para os jatos A330 e A350, ambos de dois corredores. O executivo tem planos de lançar a novidade em modelos que serão entregues a partir de 2020.



De acordo com a Airbus e a Zodiac, esses módulos poderão ser montados e desmontados nos porões dos aviões quando a companhia aérea optar por disponibilizar ou não aos passageiros essa área extra em vez de transportar cargas.





"Esta é uma forma de "oferecer novos serviços aos passageiros" e de "adicionar valor comercial às operações das companhias aéreas", conforme explica a Airbus em comunicado.



"Esta novidade nas viagens aéreas comerciais é um passo importante para o conforto dos passageiros. Temos recebido um feedback muito positivo de várias companhias aéreas sobre as nossas primeiras maquetes", afirmou Pinne. Ele cita as empresas que vão percursos ultralongos, como a Qantas, que lançou neste ano o voo de até 17 horas, ligando a Austrália aos EUA e à Europa.



