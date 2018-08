Faturamento da indústria sobe 26,4% em junho

Resultado foi obtido após perdas registradas com a greve dos caminhoneiros

O faturamento das indústria registraram saldo positivo e subiram 26,4% em junho na comparação com maio, de acordo com os indicadores mensais divulgados nesta quarta-feira (1º) pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). O resultado foi obtido após as perdas registradas com a greve dos caminhoneiros



Mesmo com o resultado, o segundo trimestre deste ano foi mais fraco que o anterior, com queda de 2,7% no faturamento. Na comparação com junho do ano passado, houve alta de 10,2%. No primeiro semestre, o crescimento ficou em 4,4% na comparação com o mesmo período de 2017.



Entretanto, a utilização da capacidade instalada e do mercado de trabalho ainda preocupam o setor. O primeiro fator aumentou 0,8 ponto percentual em junho na comparação com o mês anterior.



Já o emprego no setor caiu 0,2% em junho frente a maio. No primeiro semestre deste ano só subiu 0,6% em relação aos seis primeiros meses de 2017.



