Falta de trabalho e desalento batem recorde no 1º trimestre

A taxa de subutilização da força de trabalho, que inclui os desempregados, pessoas que gostariam de trabalhar mais e aqueles que desistiram de buscar emprego, bateu recorde no primeiro trimestre deste ano, chegando a 24,7% da população ativa, informou nesta quinta (17) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ao todo, são 27,7 milhões de pessoas nessas condições, o maior contingente desde o início da série histórica, em 2012.

O desalento também atingiu os maiores níveis da série, com um contingente de 4,6 milhões de pessoas e uma taxa de 4,1%.



Do contingente de subutilizados, 13,7 milhões procuraram emprego mas não encontraram, os chamados desempregados.



O restante são subocupados por insuficiência de horas trabalhadas (que podiam trabalhar mais horas por semana) e pessoas que gostariam de trabalhar mas não procuraram emprego ou desistiram de procurar emprego, a chamada força de trabalho potencial. Os dados são parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.



Essa força de trabalho potencial engloba as pessoas que estavam fora da força de trabalho por uma das seguintes razões: não conseguiam trabalho, ou não tinham experiência, ou eram muito jovens ou idosas, ou não encontraram trabalho na localidade – e que, se tivessem conseguido trabalho, estariam disponíveis para assumir a vaga, explica o IBGE.



O coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, explica que apesar do número de desempregados ter caído 3,4% em relação ao primeiro trimestre de 2017, a população subocupada cresceu 17,8%, e a força potencial, 10%.



"Mas o que puxou, principalmente, a taxa de subutilização da força de trabalho foi a população desalentada, que passou de 4,1 milhões para 4,6 milhões, um aumento de 12,4%", declarou.



Segundo Cimar, apesar da redução do desemprego observada em relação ao 1º trimestre de 2017, o cenário é preocupante, pois "essa redução do desemprego se dá em função do aumento das outras formas de subutilização. Isso mostra o quão importante é levantar essas medidas, ainda mais quando sabemos que o perfil das pessoas desalentadas está focado entre a população de baixa renda, jovens, pretos e pardos", comenta.



Entre os estados, a Bahia apresentou a maior taxa de subutilização (40,5%) e Santa Catarina, a menor (10,8%), no primeiro trimestre. Alagoas registrou a maior taxa de desalento (17,0%), e Santa Catarina e Rio de Janeiro, as menores (0,8% ambos).



Cimar destacou, ainda, que a população subutilizada chegou a crescer, em um ano, 21% em Rondônia, 14% no Distrito Federal e 10% em Pernambuco. "No Distrito Federal, o desalento cresceu 123%", ressaltou.