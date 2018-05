Facebook vai permitir que usuário limpe histórico de navegação

Diante de uma série de mudanças que o Facebook promove desde o escândalo com a empresa Cambridge Analytica, que usou dados de 87 milhões de pessoas para fins políticos sem consentimento, Mark Zuckerberg, presidente da rede social, anunciou a criação do "clear history" , que permitirá aos usuários limparem o histórico de navegação.

A nova funcionalidade para controle de privacidade, que deve estar pronta em alguns meses, vai funcionar de forma parecida à limpeza do histórico dos navegadores web mais populares, usada para deletar as informações relacionadas aos sites visitados, limpando os cookies e o cache, disse o presidente, durante a conferência anual de desenvolvedores da empresa, a F8, que acontece em San Jose, na Califórnia.



Ele não deixou de citar que o uso da ferramenta pode piorar a experiência do usuário na rede social, uma vez que, assim como acontece na limpeza dos cookies, o sistema precisa reaprender as preferências do usuário.

"Quando você limpa os cookies do seu navegador, isso pode piorar sua experiência. Pode precisar entrar novamente em todos os sites e reconfigurar as informações. O mesmo acontecerá com o Facebook, que não será tão bom enquanto reaprende suas experiências" - afirmou.



As mudanças vêm depois do depoimento de Zuckerberg no Congresso americano e antes das mudanças impostas pela lei de proteção de dados pessoais, que entra em vigor em maio, na Europa, e determina uma série de normas relativas à privacidade e à comunicação sobre a coleta de dados de usuários.