Facebook tem perda recorde de US$ 119 bi no mercado de ações

Empresa viu retração na Bolsa de NY, a maior em um único dia para qualquer empresa na história do mercado de ações

A rede social Facebook registrou nesta quinta-feira (26) uma perda de US$ 119 bilhões no valor de suas ações (uma retração de cerca de 19%). Trata-se da maior queda no valor das ações de qualquer empresa de capital aberto (com ações em Bolsa) na história.



Ao longo do dia, a perda chegou a ser de 25%. Mark Zuckerberg, criador da rede, sofreu uma retração de US$ 17 bilhões em seu patrimônio.



O diretor-financeiro da empresa, David Wehner, disse em uma conferência com investidores que a rede vai colocar a privacidade dos usuários em primeiro lugar. Ele afirmou que o Facebook vai investir bilhões de dólares a cada ano para melhorar a segurança da rede e a privacidade de seus usuários.



O próprio Zuckerberg, também em conferência, disse: "Estamos investindo tanto em segurança que isso terá impacto significativo sobre nossa lucratividade. Estamos começando a ver isso neste trimestre".



A política mudou após o escândalo envolvendo a consultoria Cambridge Analytica e a forte repercussão negativa do caso. Em abril, o diretor técnico do Facebook, Mike Schroepfer, informou que dados de 87 milhões de pessoas (a maioria nos EUA) podem ter sido compartilhados "de forma indevida" com a Cambridge Analytica.



A Cambridge Analytica teve acesso em 2014, por meio de um questionário psicológico respondido por 270 mil pessoas, os dados de 87 milhões de usuários (o Facebook tem cerca de dois bilhões de usuários atualmente). Nesta época, os aplicativos autorizados por uma pessoa tinham acesso aos dados de seus amigos, o que explica a grande quantidade de afetados.



Isto permitiu à empresa britânica criar uma base de dados importante antes de ser contratada para a campanha do atual presidente americano, Donald Trump.