Facebook pagará ao menos US$ 500 a quem denunciar uso de dados de usuários

O Facebook anunciou nesta terça-feira (10) que oferecerá uma recompensa a quem denunciar o mal uso de informação privada de seus usuários, como parte dos esforços para melhorar a proteção de dados.

A empresa "premiará pessoas com conhecimento direto e provas de casos em que houve uso da plataforma do Facebook para coleta e transferência de dados dos usuários para terceiros para sua venda, roubo, fraudes ou influência política", apontou o chefe de segurança de produtos da companhia, Collin Greene.

O funcionário indicou que o programa foi inspirado nas recompensas oferecidas a usuários do Facebook e outras redes sociais para detectar falhas de segurança.

O valor do prêmio será "baseado no impacto de cada denúncia", explicou Greene, com um mínimo de US$ 500 para casos verificados que afetem 10 mil pessoas ou mais.

"Ainda não há valor máximo. Denúncias sobre falhas de segurança receberam até US$ 40 mil", apontou.

Este anúncio coincide com a audiência do fundador e diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, ante o Senado americano nesta terça, em meio ao escândalo sobre o uso não autorizado de dados de usuários durante a campanha eleitoral nos EUA em 2016.

"Vamos analisar cada denúncia legítima e responderemos prontamente quando identificarmos uma ameaça credível à informação pessoal" dos usuários, apontou Greene.

Caso a denúncia seja comprovada, Facebook "vai interromper o comportamente malicioso e tomará medidas legais contra a companhia que vender ou comprar a informação", afirmou.