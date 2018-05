Facebook lança rival do Tinder e óculos de realidade virtual

Apresentação do Oculus Go, que custará US$ 199, e do Dating foi feita durante o F8, conferência anual de desenvolvedores da rede social

O Facebook lançou nesta terça-feira (1º) o Dating on Facebook, um rival do Tinder, e o Oculus Go, óculos de realidade virtual que será vendido a US$ 199 (R$ 696) nos EUA.



O anúncio foi feito no primeiro dia do F8, conferência anual de desenvolvedores da companhia, que acontece em San Jose, na Califórnia, e termina na quarta-feira (2), quando Mark Zuckerberg fará uma apresentação.



O Dating é uma ferramenta dedicada a encontros, como o Tinder e Happn, porém integrada à rede social.



"Muitas pessoas se conhecem na plataforma, compartilham suas histórias. Criamos uma função para pessoas que queiram namorar possam fazer isso, de maneira segura e com privacidade", afirmou Chris Cox, diretor de Produtos do Facebook.



A ideia é que apenas pessoas que estejam com essa função ativa possam ver possíveis parceiros na plataforma. Usuários poderão, por exemplo, entrar em eventos (como festas ou shows) e ver outras pessoas do aplicativo que estejam disponíveis. Será possível enviar mensagens privadas.

"Isso vai ser para construir relacionamentos reais e de longo prazo", disse Zuckerberg.



Realidade virtual

O Oculus Go é o segundo da empresa, que em 2014 lançou o óculos Rift. O diferencial do Oculus é que ele entra no mercado como um dos produtos que dispensa videogame e computador (como o Play Station VR, o próprio Rift e o HTC Vive) e o uso acoplado de celular (como os óculos do Google e da Samsung, que estão na faixa de US$ 129).

Além do preço intermediário entre essas duas categorias de óculos de realidade virtual, a aposta do Facebook é que ele seja confortável, com maior qualidade visual e de áudio. O áudio é transmitido por vibração no osso cranial, próximo aos ouvidos. Assim, será possível ouvir de forma simultânea o som do conteúdo transmitido e o som ambiente.



"Estamos muito entusiasmados porque você apenas compra na caixa e ele funciona. O segundo motivo de estarmos entusiasmados é pelo preço, de US$ 199", disse Madhu Muthukumar, gerente de produto do Oculus.





*Com agências