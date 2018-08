Facebook fica fora do ar nesta sexta-feira

Mensagem de erro apareceu ao usuário que tentava acessar a página na internet

A página do Facebook saiu do ar na tarde desta sexta-feira (3). O problema ocorreu por volta das 12h (horário de Brasília) e o serviço foi normalizado pelas 13h30, segundo o site Outage Report, que recebe relatos de sites que ficam fora do ar.

Ao tentar entre no site da rede social, o usuário encontrava o recado "Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can" ("Desculpe, algo deu errado. Estamos trabalhando para consertar isso assim que pudermos").

A maior parte dos relatos de problema com a rede social está concentrada nos EUA e na Europa.



Desde a noite desta quinta-feira (2), o site Down Detector reportou dois picos de notificações com relatos de problemas no site, um às 19h e outro às 1h.



O acesso pelo aplicativo do Facebook no celular também apresentou instabilidade.



*Com agências