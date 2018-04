Exterior, rumor e alívio na cena política puxam Bolsa; dólar cai a R$ 3,38

O noticiário político local segue no radar dos agentes financeiros. Diante do clima de decepção com a falta de ímpeto de Geraldo Alckmin (PSDB) nas pesquisas de intenção de votos, operadores dizem que aos poucos o mercado pode dar mais atenção a candidaturas "alternativas". De ontem para hoje, os nomes de Marina Silva (Rede) e Joaquim Barbosa (PSB) têm sido citados em debates nas mesas de operação.



"O mercado está se apegando às chances de algum candidato com perfil mais ortodoxo ganhar competitividade", disse ao Valor.com Rogério Braga, sócio-diretor na Quantitas e responsável pela gestão de fundos multimercados e renda fixa.



Braga concorda que é difícil falar em "tendência" neste momento, mas acredita que as especulações sobre sinais de política econômica mais liberal da parte de demais candidatos além de Alckmin têm potencial de gerar melhora nos mercados no curto prazo.





Os papéis da BRF, dona da Sadia e da Perdigão, dispararam 9,51%, a R$ 23,04. Nesta quarta, o governo liberou que várias unidades da companhia retomem suas exportações para a Europa. Além disso, influenciou o rumor sobre a possibilidade do atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, comandar o conselho de administração da empresa no lugar de Abilio Diniz.

Entre os destaques da Bolsa, as ações da Petrobras (+3,66%), da mineradora Vale (+3,37%), do Bradesco (+3,36%), do Banco do Brasil (+2,29%) e do Itaú Unibanco (+1,9%) fecharam em alta. Essas empresas têm grande peso sobre o Ibovespa.