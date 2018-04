Europa vai ter nova fábrica de aço após 40 anos

A Voestalpine inicia nesta segunda-feira (23) a construção da nova fábrica, que deverá ser quase completamente automatizada, em Kapfenberg, a sudoeste de Viena. A unidade deverá demorar cerca de três anos a ficar concluída e marca a primeira nova fábrica no setor de aço europeu nas últimas quatro décadas.



A construção da nova fábrica é um "sinal positivo" para a indústria europeia e demonstra que os produtores europeus conseguem ser competitivos, afirmou o CEO da Voestalpine, Wolfgang Eder.



A indústria europeia do aço tem sofrido um declínio há longos anos devido aos custos de produção mais baixos em países como a China. Os baixos preços do aço chinês levaram recentemente os EUA a impor tarifas à importação, iniciando uma guerra comercial com o gigante asiático. A União Europeia está temporariamente isenta destas tarifas.



A nova fábrica da Voestalpine, que ocupa uma área equivalente a seis campos de futebol, deverá produzir 205 mil toneladas de aço de alto desempenho por ano.



A fábrica deverá fornecer aço às indústrias de automóvel, aeronáutica e petrolífera que, no seu conjunto, representam um mercado de cerca de oito bilhões de euros. A nova unidade também irá produzir materiais para a impressão em 3D de peças metálicas complexas.