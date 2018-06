Eunício diz que Senado pode alterar distrato aprovado na Câmara

Eunício discutiu o tema nesta terça-feira (12) com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, com o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson de Souza, além de representantes da construção civil, entre eles,

celeridade na votação do projeto, afirmou que cabe aos senadores decidir sobre eventuais alterações no texto aprovado pela Câmara.



"Nós temos que ter uma preocupação. Não estou falando isso porque estamos em ano eleitoral, não estou falando isso por causa de absolutamente nada, mas por convicção. Acho que o Congresso tem que ajudar a destravar a economia. Estamos discutindo isso desde o ano passado. Mas o Congresso Nacional também tem a responsabilidade fundamental com o consumidor", afirmou Eunício.



A maior novidade do projeto 1220/2015 é que a construtora pode reter 50% dos valores pagos pelos compradores em caso de desistência de compra do imóvel na planta, após dedução antecipada dos valores pagos de corretagem, impostos incidentes sobre o imóvel e taxas de condomínio. O texto prevê assim uma punição bem mais rigorosa a quem desistir do contrato do que consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)– que considera abusiva retenções acima dos 25% do total pago pelo comprador.



o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Rodrigues Martins.Baldy, que pediu

Esse percentual de devolução valerá para a incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação, ou seja, quando é criada uma outra empresa para tocar o empreendimento com patrimônio separado da construtora. Esse é o maior segmento do mercado de novos imóveis no Brasil.

Nesse regime, somente as prestações constituem sua receita e o dinheiro pode ser gasto apenas no empreendimento em questão. Há ainda tributação diferenciada.

Para os imóveis que não estão sob o regime de afetação do patrimônio, a penalidade será de 25%.



O texto aprovado prevê ainda que atraso de até 180 dias para a entrega do imóvel não gerará ônus para a construtora.



Caso haja atraso superior a esse prazo de seis meses, a empresa terá de devolver todo o valor já pago pelo comprador e a multa prevista em contrato. O valor deverá ser pago nos 60 dias seguintes. Caso o contrato não preveja multa, o comprador terá direito a indenização de 1% do valor já pago à incorporadora por cada mês de atraso somado à correção monetária.



