Estimativa da inflação se mantém em 4,11%

Previsão do mercado financeiro é a mesma há sete semanas

A estimativa para a inflação oficial do país este ano permanece em 4,11%. O índice foi divulgado nesta segunda-feira (6) pelo boletim Focus, publicado semanalmente pelo Banco Central (BC)



A previsão das instituições financeiras para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em 2019 será 4,10%, mesma estimativa há sete semanas. Para 2020, é de 4% e para o ano seguinte, de 3,93%.



Os índices estão abaixo da meta do BC para este ano, que é de 4,5%, com limite inferior de 3% e superior de 6%.



As instituições financeiras acreditam que a Selic deve permanecer em 6,5% ao ano até o fim de 2018.



Já a projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto permaneceu em 1,5%. A previsão de crescimento para o próximo ano é de 2,5%.



* Com informações da Agência Brasil