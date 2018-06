Esperar para sacar PIS/Pasep em agosto é vantajoso

A partir desta segunda-feira (18) e até dia 29 deste mês, quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1998, e tem entre 57 e 59 anos, poderá sacar o saldo das contas inativas dos fundos dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A recomendação, porém, é que quem puder esperar para retirar os recursos apenas em agosto vai ganhar até 10% mais.





Segundo o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, o pagamento é suspenso em julho, porque esse é o mês em que os saldos das contas sofrem correção anual. Ou seja, quem esperar para agosto já vai receber o dinheiro reajustado. A estimativa é que as contas sejam reajustadas entre 8% e 10% neste ano–cálculo é feito com base no rendimento fundo nos últimos 12 meses. No ano passado, o aumento foi de 8,9%.

"Quem puder esperar, é melhor aguardar para agosto porque o saldo da conta que era de R$ 1.000, por exemplo, vai passar a ser de R$ 1.080, R$ 1.090. Não é um valor desprezível", afirmou Colnago.

Na quarta-feira passada (13), o governo anunciou a ampliação do saque das cotas do fundos para trabalhadores não aposentados para todas as idades–até então, era preciso ter 60 anos ou mais. O objetivo é estimular o consumo com a liberação de saques.





A segunda fase de pagamento será iniciada em agosto e contemplará todos os trabalhadores que possuem saldo de cotas, incluindo os que não realizarem o saque na primeira etapa. No dia 8, clientes do Banco do Brasil e da Caixa (responsável pelo PIS) receberão o valor em crédito na conta. De 14 de agosto a 28 de setembro o pagamento estará disponível para todo o público.

A prioridade ao entrar dinheiro novo é quitar ou renegociar dívidas, segundo especialistas.