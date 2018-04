Espanhola amplia oferta de compra da Eletropaulo

Proposta é superior à da italiana Enel, que avaliou a empresa em R$ 4,7 bilhões

O grupo energético espanhol Iberdrola por meio da Neoenergia anunciou nesta segunda-feira (23) uma melhoria de sua oferta pública de aquisição (OPA) sobre a brasileira Eletropaulo, batendo o valor oferecido pela italiana Enel, na terça-feira (17).



A Iberdrola ofereceu R$ 29,40 por ação, contra os R$ 28 propostos pela Enel no dia 17 de abril, que avaliava a elétrica em R$ 4,7 bilhões.



O novo valor avalia a distribuidora responsável pelo fornecimento na região metropolitana de São Paulo e a maior em faturamento do país em R$ 4,8 bilhões.



No dia 17, a Enel, por sua vez, havia rebatido a oferta da rival espanhola, que havia oferecido R$ 25,51 por ação. Na segunda (16), a Enel propôs R$ 23 por ação.





A Enel controla distribuidoras de energia no Rio de Janeiro e no Ceará, além de ter ativos de geração e grande presença em fontes renováveis.

A Neoenergia tem operações de distribuição na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e no interior de São Paulo, além de ativos de geração e transmissão.