Envio de declarações do IR cresce 1,63%

Número corresponde a 29,2 milhões e é maior do que o esperado pela Receita Federal, que era de 28,8 milhões

O número de declarações do Imposto de Renda enviadas à Receita Federal neste ano cresceu 1,63%, na comparação com 2017. De acordo com o órgão, 29.269.987 contribuintes entregaram o documento. No ano passado, foram 28.524.560.



Para a Receita mais contribuintes optaram por entregar a declaração dentro do prazo neste ano, que começou no dia 1º de março e acabou às 23h59min desta segunda-feira (30).



Outro dado informado foi de que, neste ano, 317.920 contribuintes preencheram e enviaram a declaração por smartphones e tablets. O número equivale a 1,1% do total de declarantes.]



Restituição



O pagamento das restituições deve começar no dia 15 de junho e segue até 17 de dezembro. O ressarcimento segue a ordem de entrega da declaração. Além disso, têm prioridade no recebimento pessoas com mais de 60 anos, contribuintes com deficiência física ou mental e os que têm doença grave.



Perdeu o prazo? Veja o que fazer.



*Com informações da Agência Brasil