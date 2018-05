Entenda porque o dólar preocupa o BC

"o

insumos utilizados pela indústria brasileira são importados. Exemplos são a indústria química, farmacêutica, de perfumes e chocolates. A tendência é as empresas repassarem essa alta de custos para os supermercados, que transferirão algum aumento para os clientes, pressionando mais a inflação.



Além do impacto das companhias dependentes de insumos ou de produtos importados, também as empresas com dívidas em dólar podem reajustar seus preços. É que com a moeda mais cara, elas precisarão de mais reais para pagar juros e isso acabará sendo repassado aos consumidores.



A valorização do dólar também pressiona as contas públicas, isto porque o governo se financia lá fora para sustentar gastos. Com alta da moeda, as despesas sobem e esse aumento tende a afastar investimentos do país, pressionando mais a divisa dos EUA. Como consequência, uma elevação dos preços brasileiros.







Muitas matérias-primas também são importadas, como trigo, gás e combustível. Com o dólar mais caro, elas encarecem, e, isso deve provocar um aumento do preço do pãozinho, do macarrão, da gasolina, por exemplo, gerando mais inflação.Também váriosAlém disso, alguns produtos que são produzidos aqui no Brasil também têm seu preço atrelado ao dólar. É o caso da soja, da carne, do café, do açúcar, do milho. Mesmo que eles sejam produzidos no país, quando o dólar está mais caro fica mais vantajoso para o produtor exportar. Então, se ele mantém o produto para ser vendido aqui dentro, ele vai querer receber mais por isso.No caso dos grãos, uma pressão adicional, já que eles são alimento de animais, acabando por encarecer carnes bovina e de frango.Serviços, como distribuição de energia, também são cotados na divisa americana. A eletricidade gerada em Itaipu e consumida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste é paga em dólar, o que pode impactar nas tarifas e puxar a inflação.