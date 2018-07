Entenda por que a Embraer fechou acordo com a Boeing

A brasileira também entende que a venda de sua divisão de aviação comercial é a chance de manter sua evolução, com a possibilidade de usar a força de vendas da Boeing, que não produz aeronaves de até 150 assentos, para seus atuais modelos (E-Jets). A Embraer tem 16 mil funcionários e fechou 2017 com receita próxima a US$ 6 bilhões. Para comparar: a americana tem 140 mil empregados e sua receita bateu US$ 93,4 bilhões no ano passado.



Parceria na área de defesa

O acordo das duas empresas também beneficiará a Embraer lá na frente. Elas anunciaram nesta quinta-feira (5) que vão criar ainda uma outra empresa, agora na área de defesa, em que a Embraer será majoritária, com o objetivo de promover, especialmente, o cargueiro militar brasileiro, o KC-390, em mercados hoje não acessados pela Embraer, mas com presença da Boeing.



As duas fabricantes avaliam que há grande potencial para o KC-390 no mundo, substituindo modelos na categoria do Lockheed C-130A Hercules. O KC-390 é um avião de transporte tático, capaz de executar missões de transporte de carga, busca e salvamento, lançamento de tropas, combate a incêndios e reabastecimento aéreo, entre outras.

venda do controle total da companhia brasileira, descartada pelo governo de Temer, que tem poder de vetar a operação.





mas será uma subsidiária integral da Boeing, que deterá o comando da gestão, indicando o presidente executivo e toda a administração. A Embraer será um acionista minoritária, com 20% do capital e deve ter um assento no conselho.



A negociação entre as duas empresas deve prosseguir pelos próximos meses e só deve ser concluída no final de 2019. Ainda não está claro quais atividades da Embraer permanecerão fora do acordo ou que papel o governo brasileiro terá.



A pressão por um acordo tanto para a Embraer quanto para a Boeing se intensificou quando a francesa Airbus anunciou, em 16 de outubro do ano passado, que assumiria o controle do programa de jatos CSeries da rival canadense Bombardier, que vinha enfrentando sua longa batalha com a Embraer no segmento de 70 a 130 assentos. A transação criou uma empresa definida no mercado como "pacote completo", capaz de fornecer aviões que vão de 100 a 525 assentos.Para continuarem competitivas num mercado com potencial de demanda de 41 mil novas aeronaves até 2036, as duas empresas iniciaram negociações no fim do ano passado. A criação de uma terceira empresa foi a alternativa àA Boeing pagará US$ 3,8 bilhões à Embraer para ficar com 80% a divisão dos jatos comerciais, que será gerida pela nova companhia. Ela terá sede no Brasil,*Com agências