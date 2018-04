Entenda o embargo da UE ao frango brasileiro

A União Europeia (UE), que tem 27 membros, anunciou o veto às exportações de 20 frigoríficos brasileiros devido à presença de salmonela em testes feitos em frangos do Brasil.



A maioria deles, 12, é da BRF, que foi flagrada em março, em um desdobramento da operação Carne Fraca, em um esquema de fraudes de laudos sobre a presença da salmonela a fim de garantir a exportações dos produtos para a Europa.



No mês passado, o próprio governo brasileiro suspendeu a exportação de carne para a UE para evitar o embargo, anunciado nesta quinta-feira (19), que entra em vigor 15 dias após sua publicação no diário oficial do bloco europeu.

O problema, segundo Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que representa os produtores brasileiros, é que o bloco europeu não tolera a presença da salmonela na carne, bactéria que é comum na flora instestinal em animais e seres humanos, e faz os mesmos testes para detectar a presença da bactéria em carne crua salgada e em carne cozida.



A maioria da carne exportada brasileira é crua, mas com adição de sal, categoria que paga um imposto menor do que se ela fosse vendida in natura (sem sal). Segundo os produtores, todos os tipos de salmonela é aceita na carne crua, à exceção de dois, porque a bactéria morre quando a carne é cozida.



No caso do produto in natura, sem sal adicionado, as análises na Europa se restringem a apenas dois tipos de salmonela: a Salmonella typhi, que leva a infecções sistêmicas; e a Salmonella Typhimurium, um dos agentes causadores das gastrenterites (inflamações no estômago e no intestino).