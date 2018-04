Enel sobe oferta e dá R$ 5,3 bilhões por Eletropaulo

Italiana subiu para R$ 32 o valor oferecido por ação

A italiana Enel elevou o preço proposto por ação da distribuidora de energia Eletropaulo para R$ 32 por ação, 8,8% acima da oferta feita pela espanhola Iberdrola, via Neoenergia, na segunda-feira (23), de R$ 29,40.



Com o novo valor por ação, o desembolso para a compra da totalidade dos papéis da elétrica vai para R$ 5,3 bilhões, Na proposta de compra, a italiana também se propõe a desembolsar outros R$ 1,5 bilhão para a Eletropaulo investir.



A disputa pela compra da distribuidora, responsável pelo fornecimento de luz à região metropolitana de São Paulo, começou no fim de março, quando a própria Enel apresentou uma proposta à Eletropaulo para participar de uma oferta pública de ações em preparação pela empresa. Os valores da oferta não foram divulgados na época. No dia 13 de abril, a Enel ofereceu R$ 23 por ação, proposta batida pela espanhola que deu R$ 25,51 em 17 deste mês, mesmo dia em que a Enel subiu o páreo e ofereceu R$ 28.





A Enel controla distribuidoras de energia no Rio de Janeiro e no Ceará, além de ter ativos de geração e grande presença em fontes renováveis.

A Neoenergia tem operações de distribuição na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e no interior de São Paulo, além de ativos de geração e transmissão.