Enel eleva proposta e ações da Eletropaulo disparam 25%

Proposta da italiana para a compra da elétrica de São Paulo supera o valor oferecido pela espanhola Neoenergia, da Iberdrola

A Enel elevou sua oferta para levar a maior distribuidora de energia do Brasil em faturamento, a Eletropaulo. Nesta terça-feira (17), a italiana ofereceu R$ 28 por ação pela totalidade dos títulos da elétrica por meio de uma OPA (Oferta Pública de Aquisição), no mesmo dia em que a Eletropaulo havia comunicado ao mercado que tinha fechado acordo de venda com a espanhola Neoenergia, do grupo Iberdrola, por R$ 25,51 por ação.



Na proposta, a Enel ainda se compromete a aportar R$ 1 bilhão na elétrica paulistana, caso consiga captar mais de 50% das ações da empresa na OPA, que está marcada para dia 18 de maio.



A disputa pela compra da distribuidora, responsável pelo fornecimento na região metropolitana de São Paulo, começou no final de março, quando a própria Enel apresentou uma proposta à Eletropaulo para participar de uma OPA em preparação pela empresa. Os valores da oferta não foram divulgados na época.

Pouco depois, em 5 de abril, o grupo brasileiro Energisa divulgou uma OPA do controle da companhia por R$ 19,38 por ação.



Nesta segunda-feira (16), a Enel havia ofertado R$ 23 por ação, mas a Neoenergia cobriu a oferta.



Em comunivado, divulagdo após lançamento da OPA pela Enel, a Eletropaulo disse que ainda está avaliando os termos e impactos da oferta proposta em conjunto com seus assessores e vai divulgar ao mercado, em até 15 dias, um parecer prévio fundamentado sobre a oferta.

A Enel controla distribuidoras de energia no Rio de Janeiro e no Ceará, além de ter ativos de geração e grande presença em fontes renováveis.

A Neoenergia tem operações de distribuição na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e no interior de São Paulo, além de ativos de geração e transmissão.



Já a Energisa controla nove distribuidoras em diversos estados e atua também em linhas de transmissão.

Em meio à briga pelo ativo, os papéis da Eletropaulo operavam nesta terça em alta na casa dos 25%.