Endividamento mundial cresceu 5% no quarto trimestre de 2017

Valor atingiu recorde de US$ 237 bilhões (ou R$ 803,5 bilhões), uma alta de US$ 11 bi, o que corresponde ao PIB da China

Relatório do Instituto de Finança Internacional (IIF - sigla em inglês) divulgado na última segunda-feira (9) aponta que o endividamento global aumentou 5% nos últimos quatro meses de 2017.



O valor do endividamento passou de US$ 226 bilhões para US$ 237 bilhões (ou R$ 803,5 bilhões), uma alta de cerca de US$ 11 bilhões, o que corresponde ao PIB da China.



O aumento do nível do endividamento das famílias, em particular nos países desenvolvidos, foi apontado como o principal responsável pelo crescimento do endividamento global, que agrega as dívidas dos Estados, das empresas e das famílias.



Entre os países atingidos estão Bélgica, Canadá, França, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Suíça.



Entretanto, o peso do endividamento no PIB (Produto Interno Bruto) mundial diminuiu sete pontos percentuais na comparação com o terceiro trimestre de 2017. A justificativa seria o crescimento da economia no mundo.