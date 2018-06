Empresas organizam 'festas' para funcionários verem jogos da Copa

Empregadores providenciam TVs, telões e bandeirinhas; pipoca, sanduíches e até cerveja estão no menu

Como alguns dos jogos da Copa deste ano vão acontecer durante o horário comercial –haverá disputas às 9h e às 15h– as empresas já estão providenciando TVs e telões para não deixar os funcionários sem assistir aos jogos quando o Brasil estiver em campo.



Para acompanhar, guloseimas como sanduíches, pipoca e até cerveja compõem o menu preparado pelos empregadores para promover a interação entre os trabalhadores durante a luta pelo hexacampeonato.



De acordo com um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 17% das empresas vão montar um espaço especial para que os funcionários acompanhem as partidas no local de trabalho.



A GetNinjas, plataforma que conecta clientes a profissionais de serviços, vai passar os jogos em um telão no salão principal e oferecerá comidinhas e bebidas não alcoólicas para os funcionários. O escritório foi todo decorado em verde e amarelo e haverá vuvuzelas e cornetas para que todos possam torcer pela Seleção Brasileira.



Na sede da Netshoes em São Paulo, gramado artificial foi colocado nos elevadores e uma bola está disponível para concursos improvisados de embaixadinhas. Para motivar o pessoal, o ex-atacante Denilson, campeão do mundo em 2002, foi convidado.



Na Octadesk, startup especializada em gestão de clientes, a cerveja será liberada para os colaboradores durante a transmissão dos jogos. A empresa ainda confeccionou camisas especiais com o tema para os funcionários usarem durante o período.



O próximo jogo da Seleção durante o expediente será nesta sexta (22), às 9h; o seguinte, na quarta (27), às 15h. Os outros jogos, caso o país avance no torneio, serão em julho. Serão quatro jogos em dias úteis, podendo haver mais um se o Brasil passar em primeiro no grupo E.