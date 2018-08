Empresas brasileiras vão poder pagar contas em reais no Paraguai

A partir da próxima segunda-feira (6), entra em operação um novo sistema de pagamentos entre os dois países, informou o Banco Central (BC)

O Brasil e Paraguai começarão a operar um sistema de pagamentos em moeda local (SML) a partir da próxima segunda-feira (6), informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira (3). Com a mudança, empresas brasileiras e paraguaias poderão pagar compromissos financeiros no país vizinho com a moeda local, sem a necessidade de contrato de câmbio. Com isso, a expectativa é que os custos das operações sejam reduzidos.



Assim, é possível pagar um compromisso em guaranis com uma ordem de pagamento feita em reais– sem a necessidade de fazer a intermediação com a compra de dólares e posterior venda no Paraguai.



Segundo o BC, sistema permitirá pagar e receber valores relacionados a importações e exportações, além de serviços associados, como fretes e seguros. O SML também permite o pagamento de outros compromissos financeiros, como aposentadorias e pensões.



O mesmo sistema já opera com dois outros países: Argentina e Uruguai. Em 2017, mais de 7 mil operações foram feitas entre brasileiros e argentinos em montante que superou R$ 2,3 bilhões. Com os uruguaios, o sistema registrou mais de 600 operações com o Brasil que ultrapassaram R$ 100 milhões no ano passado.