Empresários vão à Justiça contra tabela do frete

Fiesp, CNI e CNA dizem que custos vão mais que dobrar e veem preços finais ao consumidor subir até 150%; tabelamento atendeu a reivindicação dos caminhoneiros para pôr fim à greve

Três das principais entidades empresariais do país– a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)–anunciaram nesta quarta-feira (6) que vão à Justiça contra a tabela de preços mínimos de frete rodoviário, criada para atender a uma reivindicação dos caminhoneiros para por fim à greve da categoria, que paralisou o país por 11 dias.



A Fiesp afirmou que vai entrar nesta quinta-feira (7) com pedido de mandado de segurança na Justiça contra tabelamento do frete, numa tentativa de impedir a adoção da medida recém-anunciada.



A entidade defende preços de mercado para o frete e avalia que o tabelamento, por si só, já causa dano. "Tem de ser preço de mercado", disse o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho. A tabela de preços mínimos proposta pelo governo federal eleva de 30% a 150% o preço final dos produtos e a percepção da entidade é a de que a conta será paga pelo consumidor final, afirmou.



Em comunicado, a CNI também alerta sobre para os prejuízos que a medida vai causar à economia e à população.



"A medida estabelecida pelo governo e regulamentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já impacta todos os setores da indústria e terá efeitos imediatos no bolso dos consumidores, uma vez que o preço dos fretes aumentou substancialmente", diz a CNI, citando o caso do arroz, cujo os custos com transporte pelas rodovias do país deverá aumentar de 35% a 50% no mercado interno e de 100% para exportações.

"Na indústria de aves e suínos, o impacto do tabelamento sobre o custo do transporte foi calculado em 63%". O frete de rações para alimentar os animais, explica a CNI, tende a aumentar 83%, e no setor de papel e celulose, a alta do preço com transporte será de 30%

"O aumento do frete nestes e nos demais setores, certamente, deixará as mercadorias mais caras, penalizando ainda mais a população", diz a entidade.