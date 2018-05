Emprego na indústria cai 0,2%

Faturamento mostra pior resultado em cinco meses

O emprego na indústria registrou uma queda de 0,2% entre fevereiro e março deste ano, de acordo com dados divulgados pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) nesta quarta-feira (2), em Brasília. Na comparação com o mês de março do ano passado, houve um aumento de 0,5%.



O faturamento caiu 2,5% em março em relação a fevereiro, registrando a primeira redução após dois meses de alta e o pior resultado em cinco meses. As horas trabalhadas tiveram uma queda de 0,9% entre fevereiro e março, é a segunda consecutiva de acordo com a CNI.



Na avaliação, o desempenho da indústria brasileira em março mostra que a recuperação do setor continua em ritmo lento. Segundo a confederação, este tipo de queda é atípica, uma vez que março é considerado um mês forte para a atividade industrial.



A divulgação mostra que, apesar do recuo no emprego, houve um aumento de 2% no rendimento médio dos trabalhadores no mês de março em relação a fevereiro.



O percentual do parque industrial que está trabalhando, a UCI (Utilização de Capacidade Instalada) também teve um aumento, foi 0,2 ponto percentual entre fevereiro e março de 2018.