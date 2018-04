Emprego formal desacelera, mas tem melhor março em 5 anos

O Brasil abriu 56.151 vagas formais de emprego em março e, embora seja o terceiro resultado mensal positivo consecutivo e o melhor para mês em cinco anos, indicou que o mercado de trabalho pode estar perdendo ímpeto em meio à aceleração mais tímida da atividade econômica neste início de ano.

Isso porque, em janeiro e fevereiro, foram abertos 77.822 e 61.188 postos, respectivamente, na série sem ajustes. No acumulado do primeiro trimestre deste ano, foram criados 204.064 postos com carteira assinada no país, mostrou ainda o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho.

O resultado do mês passado foi o melhor para março desde 2013, quando foram abertas 112.450 vagas. No mesmo período do ano passado, houve fechamento de 63.624 vagas.



Serviços e indústria puxam vagas

Segundo o Caged, dos oito setores pesquisados, seis ficaram no azul em março, com destaque para serviços (+57.384 vagas), indústria da transformação (+10.450) e construção civil (+7.728).

Por outro lado, registraram fechamento líquido de vagas os setores da agropecuária (-17.827 postos) e comércio (-5.878).