Emprego com carteira assinada cai para menor nível da série histórica

Número de trabalhadores formais ficou em 32,9 milhões no primeiro trimestre, informou o IBGE nesta sexta-feira (27)

O número de trabalhadores com carteira assinada no país caiu para o menor nível da série histórica em março, divulgou nesta sexta-feira (27) o IBGE.



Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, o Brasil tinha 32,9 milhões de empregados formais no fim do primeiro trimestre deste ano, o menor patamar desde 2012, início da série histórica.



Esse contingente caiu 1,2% em relação ao quarto trimestre de 2017 e recuou 1,5% frente a igual período do ano passado.





Em quatro anos, entre o primeiro trimestre de 2014 e o mesmo período de 2018, o Brasil perdeu 4 milhões de trabalhadores com carteira assinada.