Emílio e Marcelo Odebrecht prometem 'preservar' empresa

Em um aceno ao mercado de que estão em sintonia, Emílio e Marcelo Odebrecht divulgaram nota conjunta à imprensa em que reafirmam ter "objetivo comum" em relação à preservação e fortalecimento das empresas do grupo. Houve uma trégua na família, que estava dividida há cerca de dois anos, quando foi selado o acordo de delação premiada de 78 executivos.

"A Odebrecht e Marcelo Bahia Odebrecht, na condição de acionista, vêm conjuntamente a público reafirmar que, ao contrário de especulações, têm como objetivo comum a preservação e o fortalecimento das empresas do Grupo Odebrecht", diz o início do texto.

Depois de sinalizar o armistício entre Emílio e Marcelo, a nota afirma que "a Odebrecht está empenhada em sua reestruturação empresarial e de governança para honrar os seus compromissos e voltar a crescer". Ainda de acordo com o comunicado, Marcelo tem se dedicado à família e às "obrigações de seu acordo de colaboração com a Justiça".

Este trecho da nota foi interpretado como uma resposta a notícias recentes de que Marcelo estaria fazendo ataques a executivos do grupo. Em março, segundo noticiou o jornal "Valor Econômico", Marcelo enviou email a aliados que ainda trabalham na empresa criticando a manutenção de alguns nomes em cargos de chefia.

Marcelo é acionista do grupo, mas está impedido pela Justiça de assumir posição de controle na empresa em função de seu acordo de delação premiada com a Lava Jato.

Atualmente, Emílio é o presidente do conselho de administração da empresa– cargo que deve deixar em abril.

A Odebrecht deve escolher, neste mês, novos conselheiros e um novo presidente.

O comunicado conjunto é distribuído em um momento tido como de retomada do crescimento da Odebrecht após o baque da Lava Jato.



Recentemente, a empresa ganhou licitação para reformar a usina termelétrica de Furnas, no Rio, a primeira obra pública desde o início das investigações. A contrutora ainda está disputando uma licitação bilionária para construir uma hidrelétrica na Tanzânia.

Após assinar acordos de colaboração com o Ministério Público Federal (MPF) e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (Doj), a companhia aguarda a assinatura do acordo de leniência com Advocacia Geral da União (AGU) e Controladoria Geral da União (CGU) para que a empresa de óleo e gás, Ocyan, não seja incluída na lista de impedidas de contratar com a Petrobras.



*Com agências