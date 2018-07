Embraer não deu garantia de emprego, diz sindicato

Sindicatos de metalúrgicos da Embraer de São Paulo saíram da reunião com dirigentes da companhia nesta sexta-feira (13) cobrando do governo veto ao acordo da fabricante brasileira de aviões com americana Boeing. Segundo Herbert Claros, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos (SP) e funcionário da Embraer, o presidente da empresa brasileira, disse que não poderá garantir a estabilidade dos empregos após a concretização da venda da divisão de aeronaves comerciais para a Boeing.



Os sindicatos afirmam que a companhia já demitiu este ano cerca de 300 trabalhadores em sua principal fábrica, em São José desde o início das negociações com a americana.



"É evidente que esse acordo vai beneficiar exclusivamente a Boeing. Por isso, continuaremos a pressionar o governo federal para que vete a entrega da Embraer", afirmou em comunicado Herbert Claros.



Temer já sinalizou simpatia pelo acordo, mas a eleição de outubro pode mudar o rumo do negócio.



Na quinta-feira da semana passada (5), a Embraer anunciou um acordo com a americana Boeing que estabelece as premissas básicas para a criação de uma empresa que receberá a divisão de aviões comerciais da brasileira. As áreas de defesa e de segurança e os jatos executivos da Embraer ficaram de fora da aliança, mas as empresas informaram que pretendem criar uma companhia conjunta também para os aviões militares. Os termos desta parceria não foram detalhados.



As partes avaliam a nova entidade em US$ 4,75 bilhões, sendo que a Embraer será titular de 20% do capital e a Boeing, de 80%. Ou seja, a americana deve pagar US$ 3,8 bilhões pelos 80% da joint venture.

