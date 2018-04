Embargo deve levar à queda do preço do frango e à alta de demissões

A suspensão temporária das exportações determinadas pelo governo anteriormente

e as restrições impostas pela Europa nos últimos meses já levaram frigoríficos brasileiros a darem férias coletivas para seus funcionários. Há um total de 15 mil trabalhadores nessa situação atualmente, de acordo com Santin.





ABPA estima que podem ser fechados de 10 mil a 15 mil postos de trabalhos no setor por causa dessa decisão. "Com a produção menor, as empresas terão de mandar gente embora", afirma Santin.



Segundo a UE, esses frigoríficos terão que "construir um histórico de conformidade com as normas da UE" para poder ser liberados para voltar a exportar.



Estamos trabalhando para reverter essa decisão, que é temporária, por meio de um acordo com a União Europeia. Se não for possível, não descartamos levar a questão à OMC (Organização Mundial do Comércio)", diz Santin.



Critério sanitário



O bloco exige que a carne seja submetida a exames para detectar 2,6 mil tipos de salmonela. Isso porque maioria da carne brasileira exportada é crua, mas com adição de sal, categoria que paga um imposto menor do que se ela fosse vendida in natura (sem sal). Segundo Santin, a maioria dos tipos de salmonela é aceita na carne crua, justamente porque a bactéria morre quando a carne é cozida. Há apenas dois tipos de salmonela que podem provocar problema à saúde humana se identificadas na carne. "A UE faz os testes para a carne salgadas iguais ao de carne cozida. Tudo isso é feito não por motivos sanitários, mas para aumentar a compra de produto local e forçar os importados a venderem carne in natura - e pagar mais impostos", disse.



O critério é antigo, mas passou a ser cumprido com maior rigor após o início das investigações sobre os frigoríficos brasileiros após a operação Carne Fraca, deflagrada em março de 2017.



A realização do teste para a carne salgada é justamente o principal ponto que deve ser questionado pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC), disse o representante dos produtores. Segundo ele, o questionamento é antigo, mas agora o governo brasileiro se mostrou solícito a ingressar na disputa contra a UE. Na última terça-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o Brasil poderia recorrer à OMC sobre o tema.



*Com agências







Com o embargo desta quinta, aO principal motivo que levou a UE a bloquear as exportações de frigoríficos brasileiros foram problemas identificados em testes de qualidade, como a presença de salmonela acima do padrão europeu na carne brasileira exportada ao bloco.