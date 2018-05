Em vídeo a funcionários, Parente defende reajustes diários dos combustíveis

A frequência diária de reajustes dos combustíveis nas refinarias da Petrobras é fundamental para que a empresa defenda sua participação de mercado no Brasil, disse o presidente da petroleira estatal, Pedro Parente, em um vídeo publicado na rede interna da estatal.



A afirmação vem em meio à pressão sofrida com a paralisação de caminhoneiros contra os valores do diesel, que provocou um desabastecimento generalizado e afetou diversos setores da economia.

Diante da greve, que o governo disse nesta quinta-feira (31) ter chegado ao fim após acordo com a categoria, a Petrobras concordou em reduzir a frequência dos reajustes do combustível, contando que a União pague pelos prejuízos causados à empresa. Os reajustes deixarão passarão a ser mensais, e não mais quase diários, como ocorria desde julho de 2017.

"Eu primeiro quero dizer para vocês que a frequências não foi uma escolha caprichosa da diretoria, a frequência diária desses reajustes é fundamental, porque ela nos dá a chance de poder lidar melhor com a nossa participação no mercado", disse Parente, no vídeo.