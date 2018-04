Em protesto, Avaaz espalha cem ‘Zuckerbergs’ em frente ao Congresso dos EUA

Fundador da rede social vai testemunha hoje no Senado

Antes de Mark Zuckerberg iniciar seu testemunho no Senado americano, nesta terça-feira (10), seu rosto era tão onipresente no entorno do Capitólio quanto é o Facebook nos smartphones de seus usuários.



O grupo de pressão digital Avaaz espalhou em frente ao Congresso cem bonecos de papelão, em tamanho real, representando o fundador do Facebook. O ato foi um protesto contra a conduta da rede social, cujos membros tiveram suas informações indevidamente exploradas pela empresa Cambridge Analytica em campanhas políticas como as de Donald Trump.



Os bonecos "vestem" a característica indumentária informal de Zuckerberg, mas as camisetas trazem os dizeres "Conserte o Facebook."



Na tarde desta terça-feira, Zuckerberg testemunha diante de uma audiência conjunta dos Comitês de Justiça e Comércio do Senado dos EUA. Na quarta-feira, será a vez de ele se apresentar ao Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Deputados. Espera-se que, em seu depoimento, ele reconheça a necessidade de assumir responsabilidade e admitir uma falha inicial por não ter entendido quantas pessoas foram afetadas.



Em um depoimento escrito endereçado ao Congresso e divulgado na segunda-feira, Zuckerberg já admitiu que a erra não fez o suficiente para evitar abusos e se desculpou.



*Com agências